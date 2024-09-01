Число пострадавших при атаке ВСУ белгородцев выросло

Количество белгородцев, пострадавших при ракетной атаке ВСУ, выросло до 11, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона пояснил, что десять пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

«В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных», — отметил Гладков.

Губернатор уточнил, что медики провели консультации с федеральными клиниками по поводу дальнейшего лечения пострадавших детей. Он добавил, что в случае необходимости малыши будут отправлены в столичные учреждения.

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Гладков рассказал, что белгородцы своевременно оказывали доврачебную помощь землякам, в частности, на его глазах мужчина наложил жгут на ногу пострадавшему ребенку. Другие горожане, добавил он, в это время держали пледы над мальчиком и его мамой с тем, чтобы уберечь от осколков в случае падения новых ракет.