В Иране официально назвали причины падения вертолета Раиси

Главными причинами ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси стали внезапный туман и столкновение с горой. Об этом сказано в итоговом отчета Генштаба ВС Ирана, передает ТАСС.

Ведомство опубликовало в воскресенье итоговый отчет о расследовании авиакатастрофы.

В документе говорится, что основной причиной ЧП стали сложные климатические условия, наступившие в весенний период.

«А именно — внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе высоты и столкновение вертолета с горой», — сообщается в отчете.

Ранее издание Fars, ссылаясь на источники в спецслужбах Ирана, заявило, что в вертолете летело на два человека больше, чем требовали правила. Из-за этого воздушное судно якобы не смогло набрать высоту и врезалось в гору.

Авиаэксперт высказался о возможных причинах крушения вертолета Раиси

Власти Ирана опровергли эту версию.