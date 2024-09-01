ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области. Пострадали девять человек, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито несколько воздушных целей.

По его данным, в городе ранены 8 мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения.

Гладков уточнил, что пожарные расчёты потушили горящий автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир. Также пожарными производится тушение сухой травы в трёх местах.

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в посёлке Майский ранен один человек, отметил губернатор. Он уточнил, что медики на месте оказали

мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался. В посёлке в одном легковом автомобиле разбиты стёкла.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, резюмировал Гладков.

Обстрел производился чешскими ракетами RM-70 Vampire. Пострадало несколько человек.

В общей сложности, украинские военные выпустили 7 снарядов. Один из них упал рядом с продуктовым напротив 47-й школы на улице Пятого Августа. В этот район впервые прилетела ракета за всё время обстрелов города.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 1 сентября, ВСУ произвели масштабный обстрел города. Пострадали порядка 50 жилых объектов, 17 автомобилей.