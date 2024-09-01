Москвичка отдала случайному прохожему люксовую одежду на миллион рублей

Брендовые платья общей стоимость почти миллион рублей потеряла россиянка в центре Москвы. Девушка перепутала машину курьера и отдала одежду люксовых брендов случайному прохожему. Подробности случившегося приводит Telegram-канал Shot.

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Все произошло в ночь на 30 августа на улице Большая Никитская. 30-летняя женщина проводила время в ресторане. С собой у нее было пять дорогих платьев разных брендов — Elie Saab, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Valentin Yudashkin и Basix. Их нужно было отправить на примерку клиентке.

Россиянка вызвала курьера, вышла на улицу, увидела подъезжающую машину — Lada Granta — и положила в нее посылку. Водитель подтвердил, что является тем, кого она ждет. Однако через пять минут к ней подъехал настоящий курьер.

Женщина обратилась в полицию. Общий ущерб составил 850 тысяч рублей.

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