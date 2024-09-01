Названа причина пожара в Подмосковье, где погибла мать с тремя детьми

Стала известна причина пожара в подмосковном Юрцово, где накануне погибли 4 человека — мать и трое детей. Об этом сообщает МК.

«Взорвался литиевый аккумулятор электрического скутера. Вероятно, не выдержала старая проводка», — пишет издание.

Очевидцы говорят, что пожар начался с хлопка. Соседи помогали тушить огонь ведрами и тазами, пока не приехали пожарные.

Также стало известно, что двухкомнатную квартиру на четвертом этаже снимала семья москвичей. Ранее они несколько лет жили в столице, где отец работал охранником, а мать продавцом и уборщицей. Потом они купили дачу под Егорьевском и сняли квартиру в Юрцово, став жить на два адреса.

Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Пермском крае

В школу из восьмерых ходил только один ребенок. Ещё один сын проживает в столичном пансионате для детей с отклонениями в развитии.

В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах тушили полсотни спасателей и 19 единиц техники.

Погибли мать и дети: мальчик 5 лет, девочки 4 и 3 года. В больнице находятся 7 человек, из них 5 детей. Все они члены одной семьи.