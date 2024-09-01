Мэр Белгорода рассказал о последствиях ночной атаки на город

Глава Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его отчет опубликован в Telegram-канале мэра города.

По оценке властей, после ночной атаки ВСУ были зафиксированы повреждения в четырех многоквартирных домах и 24 квартирах, а также 23 частных домах.

«Ликвидируем последствия удара военных формирований сопредельного государства по мирным жилым кварталам», — отчитался Демидов.

Также из-за атаки пострадали 14 автомобилей, полностью сгорели три машины. Кроме того, повреждения заметили на производственном и коммерческих объектах. По возникающим вопросам горожан Демидов попросил обращаться по номеру 112.

В материале Демидова говорится, что с утра в одном из микрорайонов, который подвергся атаке, продолжили работу сотрудники коммунального предприятия.

«Привлекли автовышку и другую коммунальную технику. Работает местная управляющая компания. Активно помогают жители и волонтеры», — заключил руководитель Белгорода.

В ночь на 1 сентября над Белгородом сработала система ПВО, несколько воздушных целей сбили. Также осколками был поврежден легковой автомобиль в поселке Майский Белгородского района.