Курортная зона Ессентуков осталась без воды

Курортная зона Ессентуков осталась без водоснабжения из-за аварии на водоводе диаметром 400 миллиметров. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

По данным организации, авария произошла в районе санатория «Шахтер» в субботу вечером, 31 августа. В связи с ЧП снизилось давление в системе, подачу воды ограничили на улицах Пятигорской, Ленина, Баталинской.

«В зоне временного ограничения водоснабжения санатории: Россия, Военный, Нива, Сеченова, Анджиевского, Целебный ключ, Москва», — отметили в пресс-службе.

На предприятии уточнили, что в общей сложности без воды временно остались 300 абонентов, в том числе 19 санаториев. Ремонтные работы ориентировочно продлятся до 18 часов 1 сентября, резюмировали специалисты.