В Раздольненском районе Крыма ввели режим "Угроза ЧС"

Режим "Угроза чрезвычайной ситуации" введен в Раздольненском районе Республики Крым после подтопления домов. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"В Раздольненском районе после подтопления домов во время ливня введен режим "Угроза ЧС". Как сообщил глава районной администрации Денис Олейник, в муниципалитете уже созданы комиссии по оценке ущерба, - говорится в сообщении. - Последствия непогоды устранят в кратчайшие сроки".

Ранее главное управление МЧС России по региону сообщило, что 31 августа в результате схода воды с полей в пяти населенных пунктах Раздольненского района оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории. Вода была откачана 1 сентября.

30-31 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за локальных сильных ливней, гроз, града, шквалистого усиления ветра 20-25 м/с. Сейчас в Крыму солнечно, без осадков. Температура воздуха составляет плюс 28 градусов.