В Кемерово сбежавшие из парка хаски растерзали пса и искусали женщину

В Кемеровской области местная жительница и ее собака подверглись нападению псов, сбежавших из парка "ХаскиЛэнд". Об этом сообщается в Telegram-канале "Инцидент Кузбасс".

По словам пострадавшей, сбежавшие из местного питомника хаски пробрались на территорию ее частного дома, где растерзали дворовую собаку. Женщина попыталась спасти своего питомца, но собаки напали и на нее. 54-летнюю россиянку укусили за лицо, руки, плечи. Кемеровчанке потребовалась медицинская помощь. Женщина написала заявление в полицию и обратилась к руководству "ХаскиЛэнда".

"Нам предлагали щенка, чтобы мы не "поднимали шум", но мы хотим, чтобы люди знали о подобных случаях и были бдительны", — рассказала пострадавшая.

По данным портала "НГС", администраторы парка подтвердили, что собаки сбежали, но их удалось отыскать и вернуть в вольеры. Причиной побега животных стала калитка, которую забыл запереть сторож.