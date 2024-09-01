Спасатели МЧС России добрались к месту крушения вертолета МИ-8 на Камчатке. Найдено множество погибших, сообщает РИА Новости.

К месту падения прибыли 9 спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — сказано в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что из-за плохой видимости вертолет врезался в сопку, его обломки находятся на высоте 980 метров. На борту было 22 человека — 3 члена экипажа и 19 туристов.