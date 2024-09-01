Появилось видео падения дрона рядом с Конаковской ГРЭС

В ночь на воскресенье, 1 сентября, украинские беспилотники атаковали ряд российских регионов, один из них упал рядом с Конаковской ГРЭС, пишет РБК.

На кадрах видео, опубликованного в соцсетях очевидцами, представлена мирная картина: волны, берег реки, на заднем плане стоит аккуратное здание Конаковской ГРЭС.

Пожар после атаки БПЛА на Тверскую область локализовали

Автор видео показывает панораму, переводит камеру на людей, которые пришли встречать рассвет на берег Волги «в пять утра». Внезапно у ГРЭС происходит взрыв, разгорается яркое пламя. Через некоторое время доносится сильный хлопок.

«Возгорание рядом с ГРЭС, которое произошло в результате атаки БПЛА, локализовано. Электро- и газоснабжение осуществляется штатно», — заявили ранее в пресс-службе правительства Тверской области.

Глава региона Игорь Руденя уточнил, что силы ПВО перехватили пять беспилотников в районе Конаково. Он добавил, что пострадавших нет.