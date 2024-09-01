Беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль", - сообщил глава региона.

Гладков добавил, что в результате атаки был ранен мужчина. Его с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой помощи доставила в городскую больницу N2 города Белгорода. Там пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор отметил, что в селе Байцуры Борисовского района в результате атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив БПЛА самолетного типа.