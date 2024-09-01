Экипаж и пассажиры пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку. Предварительно, все погибли», — заявили в экстренных службах.

При этом подтвердить информацию о гибели пока невозможно. Обломки Ми-8 находятся на высоте 980 метров. Спасатели еще не добрались до вертолета.

Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета

Ранее оперативные службы сообщили, что вертолет Ми-8 разбился, врезавшись в сопку.