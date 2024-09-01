Стала известна вероятная причина крушения Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8 разбился на Камчатке после того, как врезался в сопку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По предварительным данным, к трагедии привела ошибка экипажа.

В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку, — сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили об обнаружении пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, он разбился. Его обломки обнаружили с воздуха. В поисках было задействовано более 60 специалистов и 15 единиц техники. В районе наблюдались сильный туман и дождь, которые осложняли поиски.

Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета

Утром 1 сентября самолет Ан-26 вылетел на поиски пропавшего Ми-8. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко пояснил, что воздушное судно из парка Камчатского авиационного предприятия будет заниматься радиотехническим поиском.