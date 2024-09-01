Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ

Ранее Мэр Москвы сообщил о сбитом беспилотнике, который в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовано. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Возгорание на МНПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Ранее Мэр Москвы сообщил о сбитом беспилотнике, который в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ.