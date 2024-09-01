Офицер «Альфы» вспомнил о сорванном плане спецназа в школе Беслана

Бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» в сентябре 2004 года должны были ворваться в спортзал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в школе № 1 Беслана, но план сорвался, рассказал офицер, полковник ФСБ Виталий Демидкин в беседе с РИА Новости. По его словам, им приказали возвращаться со стрельбища.

По словам Демидкина, отряд из 80 человек выехал на стрельбище, которое находилось в 60 километрах от Беслана. В тренировках участвовали саперы, гранатометчики, ребята из других подразделений. Они также готовились к первоначальному плану по уничтожению боевиков в бесланской школе.

В районе 13:00 получили приказ возвращаться. На вопрос, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и <…> уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем, — вспомнил участник операции.

Офицер добавил, что боевики забросали группы гранатами Ф-1 и открыли огонь из автоматов и пулеметов. Бойцы зашли в кабинеты школы и начали стрелять в ответ. Как только огневое гнездо террористов уничтожили, перестрелка прекратилась.

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Ранее ветеран «Альфы» Алексей Филатов рассказывал, что операция спецназа во время теракта в бесланской школе заключалась не в освобождении, а в спасении заложников. Террористы стреляли им в спину, а силовики закрывали их своими телами.