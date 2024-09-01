Момент уничтожения беспилотника возле московского НПЗ попал на видео

Уничтожение беспилотного летательного аппарата возле московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне было зафиксировано на видео. Запись инцидента опубликовал telegram-канал Baza.

«Момент уничтожения беспилотника рядом с московским НПЗ в Капотне», — говорится в публикации канала.

На видео видно, как БпЛА приближается к территории завода, после чего происходит его уничтожение.

Дополнительные силы спасателей направили на НПЗ в Капотне

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел из-за падения беспилотника. Пожару присвоена максимальная степень сложности. К тушению привлечены дополнительные подразделения, передает МК.