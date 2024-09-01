Обвиняемый во взятке в миллиард рублей Тимур Иванов сделал заявление в суде

Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взятке на сумму 1 млрд 185 млн рублей, заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Об этом сказано в тексте решение Басманного суда о продлении обвиняемому срока содержания под стражей.

"Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей, указав, что доводы следствия голословны и не обоснованы, причастность Иванова к инкриминируемому преступлению не подтверждается представленными материалами уголовного дела. Иванов намерений скрываться или препятствовать производству по делу не имеет, имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи, имеет на иждивении малолетних детей, исключительно положительно характеризуется, имеет награды и благодарности, в связи с чем просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий", - говорится в документе.

Там же говорится, что суд отнесся к этому доводу скептически и принял во внимание позицию СК, которая состоит в том, что бывший замминистра может скрыться, если его освободить из следственного изолятора.

Обвиняемый во взятке замминистра обороны Тимур Иванов попросил о домашнем аресте

Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. По тому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня нынешнего года стало известно о его увольнении. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.