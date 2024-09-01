Дополнительные силы спасателей направили на НПЗ в Капотне
Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на МНПЗ в Капотне, рассказал представитель экстренных служб.
Как сообщил источник РИА «Новости», на место пожара по пятому номеру сложности направлены дополнительные дежурные подразделения спасателей.
Пожарные выехали на московский НПЗ в Капотне
Как сказал источник ТАСС в оперативных службах, в настоящее время происходит факельное горение, на место возгорания направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что отдельно стоящее техническое помещение Московского
нефтеперерабатывающего завода повреждено в результате атаки беспилотника.