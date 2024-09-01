Опубликовано видео падения дрона ВСУ в Подмосковье

Telegram-канал Baza опубликовал видео падения одного из украинских беспилотников в Московской области. По его данным, летательный аппарат упал на сарай рядом с частным домом в деревне Дурниха.

Подчеркивается, что в результате падения дрона ВСУ никто не пострадал. Согласно информации канала, всего на подлете к столице сбито уже 10 БПЛА.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона сбила в течение ночи девять дронов ВСУ на подлете к Москве. Сведения о последних двух БПЛА появились в 06:43 мск. Их вывели из строя в Раменском городском округе.

Система ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

До этого отмечалось, что ПВО сбила несколько беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Два из них были ликвидированы в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и в Раменском городском округе. Еще один — в Ленинском городском округе. Минобороны РФ информацию не комментировало.