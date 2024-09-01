Отдельно стоящее техническое помещение на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) получило повреждения в результате падения сбитого украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Предприятие расположено в районе Капотня на юго-востоке города.

"Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ", — говорится в заявлении.

По словам Собянина, после попадания дрона на территории предприятия зафиксировали локальное возгорание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Дополнительные силы спасателей направили на НПЗ в Капотне

До этого агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что огнеборцы направляются к МНПЗ в связи с получением информации о пожаре на заводе. Как сказал источник, выезд осуществляется по пятому номеру сложности.

Ночью и утром 1 сентября в Москве и области несколько раз срабатывали системы противовоздушной обороны (ПВО). Всего средства защиты сбили 10 дронов, летевших к российской столице. Один из беспилотников уничтожили в районе МНПЗ, остальные — в Раменском городском округе и иных частях региона.