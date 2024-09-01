Обвинение будет настаивать на проведении суда над генералом Поповым в Москве

Обвинение по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева будет настаивать на проведении судебного процесса над ними в Москве, а не на новых территориях РФ, где, по мнению следствия, были совершены преступления - мошенничество и служебный подлог. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Несмотря на совершенные обвиняемыми преступления на новых территориях Российской Федерации, обвинение будет настаивать на рассмотрении уголовного дела в отношении Попова и Моисеева в Московском гарнизонном военном суде в связи с безопасностью в отношении всех участников процесса, а также повышенным интересом СМИ и общественности", - рассказал собеседник агентства.

Ранее военный суд сократил генералу и его защите срок ознакомления с материалами дела до 3 сентября. После этого, как ожидается, дело будет направлено в надзорное ведомство, которое, при утверждении обвинительного заключения, направит материалы в военный суд.

Адвокат генерала Сергей Буйновский уточнил ТАСС, что защита Попова еще знакомится с материалами дела. От других комментариев защитник отказался.

В июле в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что следствие по делу генерала вышло на финальную стадию. Позднее информацию о завершении расследования уголовного дела в отношении Попова и Моисеева, который активно сотрудничал со следствием, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Суть дела

Попову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292). Вину он не признал, настаивая на оправдании.

Попов был арестован 17 мая, 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Генералу вменяется мошенничество и подлог на сумму чуть более 1 млн рублей. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и Моисеевым. Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Его дело прекращено посмертно. Моисеев содержался в СИЗО, суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест.