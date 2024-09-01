Стала известна причина громких взрывов в Лондоне

Взрывы на востоке Лондона были частью заранее запланированной съемки, сообщила пресс-служба полиции города. В соцсети X они отметили, что хлопки не представляют угрозы.

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Нам известно о сообщениях о взрывах, которые были слышны в районе O2 на [полуострове] Гринвич. Это было частью заранее запланированного съемочного мероприятия в районе Кеннинг Таун, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что после серии взрывов на складах на востоке Лондона вспыхнул пожар. Очевидцы вспомнили, что рядом находится съемочная площадка, однако тогда было неизвестно, была ли детонация запланирована.

До этого на оборонном предприятии Dynitec компании Diehl Defense в Тройсдорфе в Германии прогремел взрыв. Серьезные ранения получили двое сотрудников, один человек пропал без вести. Согласно предварительной версии, речь идет о несчастном случае. Здание получило сильные повреждения.

Кроме того, мощный взрыв прогремел на нефтезаводе «Газпромнефть-ОНПЗ». По предварительным данным, на установке АВТ-11 были зафиксированы сильный хлопок и возгорание. Местный житель рассказал NEWS.ru, что при взрыве на нефтезаводе в соседнем доме затряслись двери и балконы: сначала раздался громкий звук, а потом появилось ощущение, что на крышу дома что-то упало. Площадь пожара на НПЗ достигла одной тысячи квадратных метров. Также известно о двух пострадавших, помощь которым была оказана на месте.