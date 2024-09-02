В деле о поставке некачественных бронежилетов появились новые фигуранты

Четыре новых фигуранта появились в деле о поставке некачественных бронежилетов Вооруженным силам РФ на сумму 2 млрд рублей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 03.04.2024 в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Есипова Андрея, Кальченко Михаила и Антоновой Виктории по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Министерства обороны Российской Федерации, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. С ним в одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное 10.07.2024 по ч. 5 ст. 291 УК РФ, в отношении Астапенко Виктора, Ермакова Александра, Портянникова Вячеслава и Семенихина Сергея по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России", - сказано в одном из документов, с которым ознакомился ТАСС.