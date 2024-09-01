Система ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский БПЛА, летевший на столицу, в Одинцовском городском округе. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В Одинцовском городском округе средства ПВО Минобороны РФ сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Третий беспилотник ликвидирован на подлете к Москве. Средства противовоздушной обороны в городском округе Ступине сбили еще один украинский беспилотник, летевший на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбили силы ПВО Минобороны России. На месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Об этом ранее сообщил Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны в городском округе Подольск была отражена атака беспилотника, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.