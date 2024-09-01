В Волгограде с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек

Все, кто завис на экстремальном аттракционе в центральном парке культуры и отдыха Волгограда, эвакуированы. Об этом сообщили ТАСС в парке.

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Ранее в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что более 30 человек заблокированы на аттракционе в Волгограде, на месте работают спасатели.

"Все люди уже на земле", - сказал собеседник агентства, уточнив, что аттракцион остановился из-за скачка напряжения на электросетях.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что двоих человек спустили с помощью автоколенчатого подъемника, остальных - штатно, аттракцион запустили.