Трое детей стали жертвами пожара в Подмосковье

Три ребенка погибли в результате пожара в подмосковной деревне Юрцово, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, огонь распространился на 40 квадратных метров.

Трое детей погибли на пожаре в Подмосковье. В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники. К сожалению, погибли дети: мальчик 5 лет, девочки 4 и 3 года. В больнице находятся 7 человек, из них 5 детей. Все члены одной семьи, — говорится в сообщении.

Ранее маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары. Загорелся многоквартирный дом на Некрасовской улице, вспыхнула лестничная клетка с первого по третий этаж. Всех жильцов эвакуировали. Им, как отметили в мэрии, предложили разместиться в здании администрации Самарского района.

До этого четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Новосибирской области. Еще два местных жителя получили травмы. Пострадавших, среди которых оказался семимесячный ребенок, доставили в медицинское учреждение. Следственный комитет начал проверку с целью установления всех обстоятельств трагедии в российском регионе.