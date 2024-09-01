Пожар вспыхнул на складах в Лондоне после серии взрывов у стадиона

Пожар начался на складах на востоке столицы Великобритании Лондона после серии взрывов. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что взрывы раздались возле лондонского стадиона О2.

— Пожар разгорелся на складах на Собачьем острове — на противоположной стороне реки Темзы, — сказано в статье.

Одна из жительниц города сообщила, что взрывы произошли на съемочной площадке, откуда и пошел дым. Чрезвычайные службы уже прибыли на место взрыва.

Полиция Лондона подтвердила связь пожара с запланированными съемками, угрозы для жителей нет.

В тушении пожара, который охватил два автомобиля, в том числе грузовик, участвует 25 пожарных и четыре единицы техники.

В конце августа мощный взрыв произошел на территории предприятия Diehl Defence, специализирующемся на производстве взрывчатых веществ, в ФРГ. В результате два человека получили тяжелые ранения.