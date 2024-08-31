Серия мощных взрывов прогремела неподалеку от стадиона О2 в Лондоне. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил ряд британских СМИ.

Эта арена является третьей по величине крытой площадкой страны, а также считается одним из самых вместительных строений во всем мире. В небе над стадионом плывут огромные клубы дыма. Подробности случившегося не приводятся, передает РИА Новости.

В конце августа мощный взрыв прогремел на территории предприятия Diehl Defence, специализирующемся на производстве взрывчатых веществ, в Германии. В результате аварии два человека получили тяжелые ранения.

В конце июля произошла такая же авария на другом предприятии ФРГ. Взрыв на крупнейшем химическом заводе BASF прогремел 29 июля. После него на заводе разгорелся пожар, который вскоре удалось потушить. Городские власти и пожарные службы предупредили местное население об опасности, связанной с выбросом в воздух продуктов горения.

Причиной взрыва стала утечка органического растворителя. Уточняется, что число пострадавших в результате происшествия выросло до 15. Они получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.