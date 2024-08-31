В Ростовской области загорелась Караул-гора

Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Белой Калитве Ростовской области на Караул-горе, одной из самых высоких точек города. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Апокалиптические кадры с места событий публикуют жители города. По предварительным данным, причиной пожара стала сухая трава, а огонь угрожает распространиться на жилые дома», — передает telegram-канал.

Пожарные расчеты уже работают на месте происшествия, но пока не удается локализовать огонь.

Площадь пожара в данный момент уточняется, официальная информация о пострадавших отсутствует. Службы спасения продолжают борьбу с огнем, и жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям властей.