В Петербурге дерево упало на мужчину

В Петербурге в Приморском парке Победы на мужчину упало дерево. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на комитет по благоустройству.

Уточняется, что 48-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина получил перелом шеи и сейчас находится в состоянии клинической смерти. Падающее дерево он не заметил, поскольку стоял к нему спиной.

Причины случившегося выясняются, добавили в комитете по благоустройству.

В июле в Подмосковье мужчину придавило деревом во время урагана. Трагедия, в результате которой пострадавший не выжил, произошла в деревне Проводы в Домодедовском городском округе Подмосковья.