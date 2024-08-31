В Химках нашли квартиру с сотнями «наркотических» фаллоимитаторов

Забитую сотнями начиненными наркотиками фаллоимитаторами квартиру обнаружили в Химках. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

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По его данным, в процессе обыска правоохранители изъяли 200 предметов фаллической формы, внутри которых находилось неизвестное вещество. Спустя несколько часов из помещения также вынесли 40 коробок с игрушками для взрослых, а также жидкий пластик, гипс, весы и респираторы.

Кроме того, полицейские обнаружили на месте трех жильцов квартиры — двух молодых людей и девушку. Троица отказалась проследовать с полицейскими добровольно, поэтому пришлось вести их в участок силой, следует из публикации.

Сотрудница московского пункта выдачи Ozon на Варшавском шоссе продавала наркотики на рабочем месте.

В июле сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Клину мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.

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