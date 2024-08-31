Задержаны напавшие на свадебный автобус в Щелково

В Щелково задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Стали известны подробности о нападении на свадебный микроавтобус под Москвой

Ранее сообщалось, что 30 августа 2024 года на автомобильной дороге по ул. Центральная в Щелково между пассажирами автобуса, в котором находились в том числе несовершеннолетние подростки, и группой лиц на внедорожнике возник дорожный конфликт. В результате подозреваемые остановили автобус и разбили пассажирское стекло, осколки которого ранили людей.