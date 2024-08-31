Задержаны напавшие на свадебный автобус в Щелково

Полиция в Щелково задержала трех подозреваемых в нападении на свадебный микроавтобус
В Щелково задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что 30 августа 2024 года на автомобильной дороге по ул. Центральная в Щелково между пассажирами автобуса, в котором находились в том числе несовершеннолетние подростки, и группой лиц на внедорожнике возник дорожный конфликт. В результате подозреваемые остановили автобус и разбили пассажирское стекло, осколки которого ранили людей.
«По местам жительства злоумышленников проведены обыски. В настоящее время с задержанными работают следователи. Также решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения», – говорится в материале.