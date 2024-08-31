После аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии завели дело

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-2 Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала военных следственных органов СК РФ.

"Военным следственным отделом СК РФ по Владикавказскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при выполнении планового упражнения и, произведя выброску 6 парашютистов в горной местности Пригородного района в Северной Осетии.

"На момент взлета на борту находилось 13 человек, из которых трое детей. В результате аварийной посадки 3 взрослых и 1 несовершеннолетний получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отметили в ведомстве.

Ход расследования поставлен на контроль в Главном военном следственном управлении СК России.