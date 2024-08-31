Трое преподавателей МГУ и РУДН лишились 35 млн рублей, поверив мошенникам

Мошенники обманули трех преподавателей московских вузов на 35 млн рублей, сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, двое пострадавших работают в МГУ, а третья — в РУДН. Преподаватели общались с аферистами с конца апреля до конца августа, а затем обратились в полицию.

Известно, что злоумышленники действовали по одной и той же схеме. Сначала они представлялись собеседникам сотрудниками ФСБ, обвиняли их в спонсировании терроризма и переключали на служащих Центробанка или сотрудников Росфинмониторинга. Те заставляли жертв оформлять кредиты, брать деньги взаймы у знакомых, продавать недвижимость и снимать со счетов все деньги.

Таким образом аферисты лишили квартиры и накоплений на сумму 17,1 млн рублей 54-летнюю Елену П. из РУДН и забрали 12,2 млн у 52-летней Ольги Г. из МГУ, которая также продала квартиру на улице Самуила Маршака. Ее коллега, профессор математики, 86-летний Юрий П., расстался с 5,8 млн рублей. Сейчас правоохранители разыскивают курьеров, которым пострадавшие добровольно отдавали сбережения.