Мужчина бросил гранату в отдыхающих в поселке под Одессой

В Одесской области мужчина поссорился с отдыхающими в гараже людьми и, после словесной перепалки, бросил в них гранату. Пострадали пять человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел накануне в поселке Великодолинское. Компания молодых людей распивала в гараже спиртные напитки.

Мужчина сделал им замечания, но сельчане не посчитали необходимым прекратить застолье. Он рассердился и бросил в них гранату.

Пострадали четверо мужчин и одна женщина. Пострадавшую доставили в реанимацию, о состоянии других раненых не сообщается.