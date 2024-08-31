Мужчина бросил гранату в отдыхающих в поселке под Одессой
В Одесской области мужчина поссорился с отдыхающими в гараже людьми и, после словесной перепалки, бросил в них гранату. Пострадали пять человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел накануне в поселке Великодолинское. Компания молодых людей распивала в гараже спиртные напитки.
Мужчина сделал им замечания, но сельчане не посчитали необходимым прекратить застолье. Он рассердился и бросил в них гранату.
Пострадали четверо мужчин и одна женщина. Пострадавшую доставили в реанимацию, о состоянии других раненых не сообщается.