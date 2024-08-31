Пожар произошел в здании на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы в здании произошел пожар. Пострадали три человека, 11 удалось спасти, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в субботу, 31 августа, на улице Народного ополчения.

«Загорелось частично строящееся, частично заселенное здание с административными помещениями. Площадь возгорания составила 40 кв. м», — отметил источник.

Собеседник агентства отметил, что очаг возгорания возник на втором этаже, оттуда дым по вентиляционным каналам ушел не верхние этажи. Он добавил, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Двум пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются.