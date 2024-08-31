Жители Бердска остались без света после аварии с яхтой

В Новосибирской области яхта врезалась в опору ЛЭП в Бердском заливе. Часть районов Бердска и Академгородка остались без света. Об этом рассказал мэр города Роман Бурдин.

«Яхта врезалась в опору линий электропередач 110 кв в Бердском заливе», — сказал Бурдин.

По его словам, все члены экипажа живы. Предварительная причина — техническая неисправность.

Из-за аварии некоторые районы Бердска и Академгородка остались без света. Однако в течение полутора часов вся электроэнергия будет в городе восстановлена, пообещал мэр.

Он добавил, что члены экипажа — опытные моряки и опубликовал видео с места происшествия, снятое очевидцами.

«Мужики плыли на паруснике, о провода парус задел, все попадало, с искрами, дым идет, паруса сложились все, горит парус!» — говорит автор видео за кадром.

Бердский залив находится в Новосибирской области. Это залив (губа) реки Берди у её впадения в Новосибирское водохранилище. Он образовался в 1957–1959 годах вместе после строительства Новосибирской ГЭС.