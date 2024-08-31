В Великом Новгороде мотоциклист, участник представления «Шоу безумцев», неточно рассчитал точку приземления и пролетел мимо трамплина после выполнения сложного воздушного трюка, пишут «Новгородские ведомости».

Инцидент произошел в субботу, 31 августа, на площади Победы-Софийской в ходе празднования Дня города.

На кадрах мотоциклист летит в направлении трамплина, но не попадает на него, а пролетает вперед, на трассу, и падает с мотоцикла.

По данным газеты, байкер после падения с мотоцикла остался жив, но потерял сознание. Врачи скорой помощи экстренно госпитализировали пострадавшего мужчину.