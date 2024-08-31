«Вагнеровцы» опровергли причастность к ЧВК убийцы из Пермского края

Распространяемая в СМИ информация о возможной причастности к ЧВК «Вагнер» подозреваемого в двойном убийстве в Пермском крае, является ложью. Об этом сообщили представители бывшей частной военной компании.

«В соцсетях и СМИ появились публикации о якобы причастности к ЧВК „Вагнер“ некоего Артема Бучина, подозреваемого в убийстве молодой женщины и ее малолетнего ребенка в Пермском крае. Данная информация является ложью», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

По данным представителей организации, набор заключенных в ЧВК был остановлен задолго до того, как Бучин мог подписать контракт. Они обратились к СМИ с просьбой об опровержении недостоверной информации.

Ранее следователи вместе с полицейскими поймали мужчину, которого подозревают в убийстве молодой женщины и ее дочери в городе Чусовом Пермского края. Речь идет об Артеме Бучине, который был судим и служил на СВО.