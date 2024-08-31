У побережья Турции обнаружено тело пропавшей российской туристки

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Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в турецком курортном районе Мугла, пишет турецкий портал Milliyet.

По данным портала, россиянка 17 августа вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса, отправилась на пешую прогулку и пропала без вести. 19 августа женщина должна была вернуться домой в Россию.

Близкие забили тревогу, обратились к администрации отеля, представителям туроператора, в генконсульство России. Для поиска туристки были направлены группы специалистов экстренных ведомств, волонтеров, активистов.

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По данным газеты, в субботу, 31 августа, береговая охрана обнаружила тело Сомовой в море, извлекла его и доставила на сушу. Журналисты уточнили, что причина смерти женщины будет установлена после вскрытия.