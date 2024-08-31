Названа причина пожара на Бережковской набережной в Москве

Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве был вызван неисправностью электросети. Такую причину озвучили в оперативных службах, передает ТАСС.

«Предварительно, возгорание произошло из-за неисправности электросети», — сказал собеседник.

Очевидцы рассказали, что перебои с электричеством в офисах здания наблюдались с утра.

Трехэтажное административное здание загорелось на Бережковской набережной в субботу. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м.

Пожар тушат более 130 человек и 45 единиц техники, задействованы авиация и пожарный корабль «Полковник Чернышев».