Появились подробности о пилоте вертолета, пропавшего на Камчатке

© Соцсети

Пропавшим на Камчатке вертолетом МИ-8 управлял опытный пилот Денис Блещик. Его стаж составляет более 12 лет, сообщает RT со ссылкой на коллег вертолетчика.

Пилот Алексей Астротин рассказал, что у Дениса есть все допуски на полёты, а стаж его работы превышает 12 лет.

«Грамотный пилот, всегда принимает правильные решения», — сказал Астротин.

По его словам, в авиакомпании «Витязь-Аэро» «дураков не держат», и все специалисты там хорошие.

В субботу на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 3 членами экипажа и 19 туристами.

Воздушное судно исчезло с радаров сразу после вылета, экипаж о неполадках не сообщал. Начались поиски, им мешает сильный туман.

Среди пассажиров на борту вертолета находится финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин.