Семь групп ведут поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

Семь поисковых групп, в числе которых егеря и волонтеры, задействованы в поиске вертолета Ми-8, который пропал с радаров на Камчатке 31 августа. Об этом журналистам сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев.

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"Работают семь поисковых групп. Это спасатели спасцентра, спасатели "ЦОД", волонтеры, егеря, спасатели УФСБ. Поиск пока не дал результатов, спасатели продвинулись почти на 3,5 км к месту предполагаемой пропажи вертолета. Дорога крайне сложная, получается продвигаться только пешком, передвижение техники там невозможно", - рассказал министр.

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Он добавил, что вертолеты для поиска пропавшего воздушного судна готовы к вылету, но он пока невозможен из-за погодных условий. "При первой же возможности немедленно будет осуществлен поиск с воздуха", - отметил Лебедев.