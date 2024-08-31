На борту пропавшего на Камчатке вертолета находился финансовый директор РФС

На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» находился финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке в субботу, 31 августа. На борту находились 3 члена экипажа и 19 туристов.

Источник отметил, что на воздушном судне летела также супруга Замятина Полина.

В пресс-службе РФС уточнили, что Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов.

Пропажа вертолета на Камчатке: что известно к этому часу

Ранее губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что облет территории в месте пропажи вертолета не дал результатов из-за плохой погоды. Он добавил, что поиски будут продолжаться и в темное время суток.