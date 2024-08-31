Стали известны подробности о нападении на свадебный микроавтобус под Москвой

За Infinity, на которой ехали 4 мужчин, напавших на микроавтобус в подмосковном Щёлкове, числится более 1730 дорожных штрафов. Об этом сообщает RT.

Общая сумма штрафов составляет 1 млн 746 тыс. рублей, наиболее частое нарушение — превышение скорости.

В субботу полиция задержала четверых мужчин (от 24 до 33 лет), которые с оружием напали на свадебный микроавтобус, ехавший по трассе в подмосковном Щелкове.

Мужчины передвигались на внедорожнике марки Infinity. Они разбили пассажирское стекло и пытались достать людей из салона. От осколков пострадали пассажиры, включая несовершеннолетних.

«Газета.Ru» сообщает со слов тети невесты, что сидевшие в Infinity намеренно «развлекались», подрезая автомобили. Сначала они подрезали самосвал, а потом машины, в которых ехали участники свадьбы.

«Вся информация в следственном комитете Щелково, и я очень надеюсь, что это не спустят на тормозах, так как есть пострадавшие и вообще хочется в своей стране жить спокойно», — сказала родственница невесты.

По ее словам, в основном пострадали дети, сидевшие у окон, они до сих пор в шоке и испуге из-за того, что «какие-то дядьки с пистолетами с дубинками нападают на автобус».

В пострадавшем микроавтобусе находились жених и невеста.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».