Восемь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 во Владикавказе

Восемь человек пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 во Владикавказе. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в субботу, 31 августа. Борт вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское и приземлился в Пригородном районе, недалеко от столицы Северной Осетии.

На борту совершившего жесткую посадку самолета находились двое пилотов, 10 парашютистов, два ребёнка, больных коклюшем и их отец.

«По предварительным данным, восемь человек пострадали», — отметил источник.

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Причины и обстоятельства ЧП выясняются.