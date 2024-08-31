Пропажа вертолета на Камчатке: что известно к этому часу

В Камчатском крае в субботу, 31 августа, пропал вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. «Рамблер» собрал основное о ЧП.

Маршрут

Вертолет взлетел с площадки у вулкана Вачкажец в районе 16:15 по местному времени (07:15 мск) и направился в поселок Николаевка (на 17 км юго-западнее аэропорта Елизово). Длина маршрута составляла 25 км.

Экипаж не сообщал о неполадках. Вместе с тем, судно пропало с радаров практически сразу после вылета.

Список пропавших

Пропавшим воздушным судном управлял Блещик Денис. Имена двух других членов экипажа выясняются.

На борту находились также Бузякова Татьяна, Гординская Надежда, Демчук Наталья, Замятин Арсений, Замятина Полина, Кисельникова Юлия, Левкин Максим, Никулин Александр, Никулина Евгения, Ососкова Ирина, Пальора Анна, Пахомова Анна, Репинов Михаил, Репникова Юлия, Серёгин Кирилл, Степанов Максим, Фурсова Людмила, Ширкикин Михаил, Янгубаева Ольга.

Работа спасателей

Спасательные службы сразу же приступили к поискам борта: по маршруту вылетел другой вертолет авиакомпании, также были готовы вылететь спасатели МЧС.

Облет территории в месте пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке не дал результатов из-за плохой погоды, рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Солодов уточнил, что была задействована и наземная группировка спасателей, они выдвинулись из двух точек — с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка.

По его словам, вертолет ищут преимущественно в долине реки Быстрая, вдоль которой пролетал Ми-8.

Спасательная операция по поиску вертолета продолжится и в темное время суток, если это не будет нести угрозу здоровью и жизням спасателей, констатировал губернатор.

В МЧС России отметили, что привлечение авиации в районе поиска пока невозможно из-за подходящего циклона, наблюдается плотный туман.

В ведомстве добавили, что в Камчатском крае открыт телефон горячей линии 8 (4152) 30-10-99.

Уголовное дело

Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.