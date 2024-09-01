Стало известно, в чем обвиняют военкома Москвы

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу этого военкомата Игорь Титовец обвиняются в трех эпизодах получения крупной взятки за освобождение от службы по призыву. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Сергей Тригилев обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ", - говорится в документе. Такое же обвинение предъявлено Титовцу.

Как сказано в материалах, в период с ноября 2022 по июнь 2023 Тригилев и Титовец вместе с врачом-терапевтом Аксеновой получили взятки за подтверждение у трех человек заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что показания на Тригилева и Титовца дала именно Аксенова, подписавшая соглашение о сотрудничестве со следствием.

В Нижнем Тагиле сменился военный комиссар

5 июля мужчины были заключены под стражу на два месяца. Позже суд продлил арест военных до 13 сентября. На судебном заседании Тригилев сообщил, что собирается участвовать в специальной военной операции и просил изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Титовец также просил суд избрать ему домашний арест или запрет определеных действий из-за предстоящего операционного вмешательства.