В Москве годовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа

В Люблино малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки, годовалая девочка получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел днем 31 августа на улице Белореченская, под окнами многоэтажки нашли годовалую девочку, по предварительной информации, ребенок выпал из окна на восьмом этаже. Пострадавшая выжила, ей оказывается необходимая медицинская помощь, подробности о ее состоянии неизвестны.

По факту травмирования малолетней проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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До этого сообщалось, что в Улан-Удэ двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Пострадавшего доставили с травмами в больницу, а прибывшие на место полицейские выяснили, что мальчик облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней на улицу. Незадолго до этого прабабушка мальчика уложила внуков спать и ушла в магазин, однако уже через несколько минут дети проснулись, и пока прадедушка успокаивал плачущего младшего, его старший брат убежал на кухню и залез на окно.